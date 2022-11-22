***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/11/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 22/11/2022 tarihinde satışa çıkarılan toplam 257,7 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan 21/11/2022 tarihinde kazanıldığı açıklanan ihaleyle birlikte toplamda 516,2 Milyon TL anaparaya sahip 2 bireysel portföyün ihalesi kazanılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081660BIST