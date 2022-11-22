Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2022 18:35
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 22/11/2022 tarihinde satışa çıkarılan toplam 257,7 milyon TL anaparaya sahip bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır.  Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan 21/11/2022 tarihinde kazanıldığı açıklanan ihaleyle birlikte toplamda 516,2 Milyon TL anaparaya sahip 2 bireysel portföyün ihalesi kazanılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmelerin imza süreci başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081660


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.781
Değişim :  4,60% |  210,42
Açılış :  4.567  
Önceki Kapanış :  4.570  
En Yüksek
4.781 En Düşük
4.567
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEKTS 41,14 4.780.037.562 % 10,00  
IMASM 169,40 45.420.430 % 10,00  
PRDGS 13,86 121.672.585 % 10,00  
RNPOL 22,00 88.071.719 % 10,00  
UZERB 68,75 683.306 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6041 18,6181 % -0,01  
Euro 19,1178 19,1369 % 0,33  
Sterlin 22,0217 22,1322 % 0,37  
Frank 19,4391 19,5562 % 0,53  
Riyal 4,9369 4,9617 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 2,52  
Altın Gr. 1.042 1.042 1,41  
Cumhuriyet 6.982 7.087 -10,00  
Tam 6.983 7.063 -9,00  
Yarım 3.392 3.453 -4,00  
Çeyrek 1.691 1.726 -2,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,02 0,14  
Gümüş Gr. 12,56 12,58 0,10  
B. Petrol 89,51 89,51 2,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru