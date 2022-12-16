***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 19:29
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 16/12/2022 tarihinde satışa çıkarılan 7 portföyden perakende segmentinde yer alan toplam 96,2 milyon TL anaparaya sahip 1 portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088187
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,8076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7564
17:591.073,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,30
|Açılış
|: 1.073,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6429
|% 0,00
|
|Euro
|19,7789
|19,8076
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6303
|22,7438
|% -0,02
|
|Frank
|19,9207
|20,0407
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|12,87
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.074
|8,68
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.244
|7.303
|45,00
|
|Yarım
|3.508
|3.570
|22,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,87
|13,89
|0,04
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-1,96
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de