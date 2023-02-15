***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında,Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak, pay sahiplerini ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere,1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılabilmesine,2. Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise 2.500.000 adet (2.500.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,3. İşlemler için Şirketimiz Genel Müdürü, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü'nden herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmesine,4. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'da Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113319BIST