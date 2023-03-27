***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İş Faktoring A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan toplam 10,98 milyon TL anaparaya sahip Kobi ve Ticari portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 4 varlık yönetim şirketi katılmıştır.İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan şirket Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası satışa konu alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci başlatılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128285BIST