***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03/03/2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla iştirak edildiği açıklanan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba Fırsat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (eski Unvanıyla "İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu") şirketimiz tarafından 20 Milyon TL daha yatırım yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139356BIST