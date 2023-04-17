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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2023 18:17
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03/03/2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasıyla iştirak edildiği açıklanan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba Fırsat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na (eski Unvanıyla "İkinci Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu") şirketimiz tarafından 20 Milyon TL daha yatırım yapılmıştır. 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139356


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Tam 8.745 8.879 88,00  
Yarım 4.271 4.345 43,00  
Çeyrek 2.136 2.172 21,00  
Gümüş.Ons 24,95 24,97 -0,39  
Gümüş Gr. 15,54 15,56 -0,23  
B. Petrol 85,18 85,18 -1,13  
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