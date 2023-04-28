***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 09:33
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.04.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 5 portföyden toplam 298,76 milyon TL anaparaya sahip 2 Bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu. İhaleye konu alacakların devri ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142598
BIST
10:374.757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -32,95
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.753
10:3719,4562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0320
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
10:3721,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0269
|Açılış
|: 22,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,7427
En Düşük
21,3541
10:371.239,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,79
|Açılış
|: 1.239,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.239,49
BIST En Aktif Hisseler10:35
|GOODY
|13,98
|9.491.987
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|12.000.761
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|1.056.182
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|312.683.328
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|12.200.094
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|4.382.166
|% -9,97
|
|IMASM
|27,74
|109.262.427
|% -8,81
|
|CEMTS
|39,92
|48.005.713
|% -8,23
|
|DESA
|48,06
|11.239.714
|% -7,67
|
|OTKAR
|843,30
|36.314.538
|% -6,17
|
|CVKMD
|185,80
|826.868.276
|% 0,16
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|KONTR
|145,30
|402.899.167
|% 0,76
|
|THYAO
|130,90
|341.320.267
|% 0,08
|
|EREGL
|33,24
|710.489.426
|% 1,90
|
|EKGYO
|6,18
|130.558.135
|% -0,48
|
|AKFYE
|13,03
|253.610.857
|% 0,15
|
|KOPOL
|51,70
|775.186.054
|% 0,68
|
|ISCTR
|11,21
|145.660.634
|% -0,80
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4533
|19,4579
|% 0,17
|
|Euro
|21,4064
|21,4253
|% 0,10
|
|Sterlin
|24,2168
|24,3382
|% -0,03
|
|Frank
|21,6536
|21,7841
|% 0,02
|
|Riyal
|5,1710
|5,1969
|% 0,07
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.982
|-5,40
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|8.997
|9.133
|-66,00
|
|Tam
|9.025
|9.220
|-62,00
|
|Yarım
|4.405
|4.508
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.268
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,57
|15,59
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|0,24
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50LUKSK
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 78.35 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 769 adet işlem
-
10:48DOGUB
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 20.14 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 934 adet işlem
-
10:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, FROTO, HEKTS
-
10:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 51 kaybederek (% -0.31 ) 4, 284
-
10:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GRTRK, GOODY, EUPWR, EGSER, AVHOL