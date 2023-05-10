***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2023 20:32
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında,10/05/2023 tarihinde satışa çıkarılan 10 portföyden toplam 236,43 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel ve 1 İşletme portföylerinin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 16 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150126
BIST
17:594.494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -41,72
|Açılış
|: 4.544
|
|Önceki Kapanış
|: 4.536
|
4.555
En Düşük
4.486
17:5919,5470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0340
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,5769
En Düşük
19,4851
17:5921,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0765
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5109
En Düşük
21,3125
17:591.277,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,41
|Açılış
|: 1.277,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.276,73
|
1.287,00
En Düşük
1.270,15
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRSAN
|137,50
|292.056.709
|% 10,00
|
|EGPRO
|58,85
|40.958.658
|% 10,00
|
|ULAS
|15,42
|9.364.452
|% 9,99
|
|MTRYO
|3,21
|1.977.634
|% 9,93
|
|FADE
|8,32
|7.391.255
|% 9,91
|
|IZINV
|19,55
|11.117.372
|% -9,99
|
|TUKAS
|10,92
|194.441.237
|% -9,98
|
|AVHOL
|21,12
|4.388.018
|% -9,97
|
|GRTRK
|20,44
|148.315.172
|% -9,96
|
|NETAS
|21,58
|50.412.516
|% -9,40
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|KCHOL
|87,85
|3.492.555.715
|% 1,15
|
|THYAO
|126,80
|2.829.393.107
|% -1,55
|
|SISE
|36,74
|2.264.727.202
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|ISCTR
|12,82
|5.629.788.341
|% 5,78
|
|YKBNK
|10,49
|2.154.879.823
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,45
|725.253.911
|% -0,73
|
|AKBNK
|16,81
|2.188.022.099
|% 0,60
|
|DOHOL
|8,38
|753.087.269
|% -4,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5412
|19,5462
|% 0,17
|
|Euro
|21,4554
|21,4613
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,6019
|24,7253
|% 0,18
|
|Frank
|21,8900
|22,0219
|% 0,29
|
|Riyal
|5,1964
|5,2224
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|-2,28
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.277
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.570
|4.739
|80,00
|
|Çeyrek
|2.278
|2.362
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,45
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-1,05
|