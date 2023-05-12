***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2023 22:45
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2023, 12/04/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı doğrultusunda alınan ve 12.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında Onaylanan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda deprem bölgesine yapılacak bağışlar kapsamında, daha önce açıklanmış olan konteyner bağışına ilaveten toplamda 3.298.222 TL tutarında ayni yardım olarak, - Malatya ilinin Arapgir ilçesine Gıda Yardımı yapılmış ve Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesine 2 Adet Konteyner teslimi gerçekleştirilmiştir. - Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesine 1 prefabrik okul ve 1 adet çok amaçlı spor sahası yapımına yönelik çalışmalar başlatılmış olup en yakın sürede teslim edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı Kapsamında deprem bölgesine bundan sonraki süreçte yapılacak diğer yardımlar da Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151172
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|% 9,99
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|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
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|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
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|LUKSK
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|% 9,31
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|% -9,33
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|% -0,92
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|5.684.594.734
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|% -2,71
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|% 4,33
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|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|ISCTR
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|8.576.685.211
|% -0,92
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|YKBNK
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|% 0,87
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|5,75
|1.606.969.585
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|SKBNK
|2,35
|437.755.317
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|% -0,16
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|Sterlin
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|Frank
|21,6978
|21,8285
|% -0,35
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|5,2279
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|Alış
|Satış
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|2.011
|-4,07
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|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|0,69
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.761
|4.983
|119,00
|
|Çeyrek
|2.373
|2.484
|59,00
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|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,22
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|Gümüş Gr.
|15,10
|15,11
|-0,09
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|74,23
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