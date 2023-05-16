***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.05.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 10 portföyden toplam 236,43 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel ve 1 İşletme portföylerinin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı duyurulmuştu. İhaleye konu alacakların devri ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151817BIST