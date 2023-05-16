***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2023 19:59
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.05.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 10 portföyden toplam 236,43 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel ve 1 İşletme portföylerinin ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı duyurulmuştu. İhaleye konu alacakların devri ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151817
BIST
17:594.590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 88,50
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.590
En Düşük
4.406
17:5919,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0744
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
17:5921,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0784
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
17:591.262,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -12,67
|Açılış
|: 1.262,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.258,96
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|96,25
|170.587.897
|% 10,00
|
|POLTK
|2.443,10
|6.672.144
|% 10,00
|
|EGPRO
|73,70
|72.998.126
|% 10,00
|
|BVSAN
|43,40
|77.131.983
|% 9,98
|
|SANEL
|17,97
|9.015.943
|% 9,98
|
|AEFES
|61,90
|742.316.361
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|125.074.509
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|GARAN
|26,94
|3.831.644.723
|% -9,60
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|KCHOL
|79,90
|9.464.263.010
|% -8,37
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|THYAO
|135,90
|6.914.216.239
|% 9,24
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|YKBNK
|9,48
|7.296.270.335
|% -9,46
|
|ISCTR
|11,33
|6.054.527.961
|% -9,94
|
|AKBNK
|15,77
|5.842.480.464
|% -9,21
|
|EKGYO
|6,47
|1.909.872.510
|% 9,11
|
|KOZAL
|19,00
|2.647.391.475
|% 8,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7212
|19,7271
|% 0,37
|
|Euro
|21,4321
|21,4410
|% 0,36
|
|Sterlin
|24,5325
|24,6555
|% -0,09
|
|Frank
|21,9048
|22,0368
|% 0,18
|
|Riyal
|5,2405
|5,2668
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-26,21
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-13,39
|
|Cumhuriyet
|9.094
|9.231
|-128,00
|
|Tam
|9.062
|9.312
|-93,40
|
|Yarım
|4.432
|4.597
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.291
|-45,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|74,95
|74,95
|-0,28
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 14 artarak (% 1.14 ) 4, 095
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, TUREX, MRGYO, OYAKC, BEYAZ, EUPWR, BVSAN, ONCSM, KLRHO, SANEL
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