***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 20:57
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 08/06/2023 tarihinde satışa çıkarılan 7 portföyden toplam 312,05 milyon TL anaparaya sahip 2 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 13 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157478
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1669
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3030
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,8931
18:051.457,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.457,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0837
|23,0884
|% -0,72
|
|Euro
|24,9364
|25,2476
|% 1,21
|
|Sterlin
|28,9034
|29,0483
|% 0,21
|
|Frank
|25,5821
|25,7362
|% 0,51
|
|Riyal
|6,1398
|6,1706
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,57
|
|Altın Gr.
|1.458
|1.459
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.768
|4.857
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.425
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|18,00
|18,03
|0,48
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-1,07
|