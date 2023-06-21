***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 10:59
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin 08.06.2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 312,05 milyon TL anaparaya sahip 2 bireysel portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu iki ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160740
BIST
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13:375.273
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 21,54
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:3723,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0146
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3725,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0150
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:371.465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:37
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|58.576.570
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.346.888
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,40
|22.434.322
|% -8,17
|
|KAPLM
|89,20
|58.096.894
|% -8,09
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|THYAO
|172,10
|3.579.876.823
|% 0,41
|
|YKBNK
|12,52
|1.618.126.537
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,13
|1.595.256.150
|% 0,47
|
|KCHOL
|96,60
|1.339.098.974
|% 0,62
|
|ASELS
|49,44
|1.249.469.572
|% 1,98
|
|YKBNK
|12,52
|1.618.126.537
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,13
|1.595.256.150
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,31
|1.106.896.888
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,67
|429.746.275
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.180.448.125
|% 1,67
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8563
|30,0060
|% -0,41
|
|Frank
|26,1502
|26,3078
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2623
|6,2937
|% 0,00
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,47
|17,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,16
|