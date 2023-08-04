***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 09:37
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye İş Bankası A.Ş'nin 21.07.2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 206,84 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel ve 1 Perakende portföylerin ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu iki ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180477
BIST
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12:237.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,43
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2326,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0447
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2329,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:231.677,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.677,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:21
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9904
|% 0,16
|
|Euro
|29,5224
|29,5374
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,1817
|34,3532
|% 0,08
|
|Frank
|30,6246
|30,8090
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1725
|7,2085
|% 0,12
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,78
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|0,41
|