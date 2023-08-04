***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye İş Bankası A.Ş'nin 21.07.2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 206,84 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel ve 1 Perakende portföylerin ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu iki ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180477BIST