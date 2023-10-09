***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2023 18:33
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/05/2023, 12/04/2023, 21/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı doğrultusunda alınan ve 12.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda deprem bölgesine yapılacak bağışlar kapsamında Daha önce açıklanmış olan 3.500.000 TL tutarındaki 50 adet konteyner bağışına ilaveten, detayları aşağıda verilmiş olan 4.571.909,39 TL tutarında ayni yardım yapılmış, toplam bağış tutarı 8.071.909,39 TL'ye ulaşmıştır. - Malatya ilinin Arapgir ilçesine Gıda Yardımı yapılmış ve Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesine 2 Adet Konteyner teslimi gerçekleştirilmiştir. - Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesine prefabrik okul, çok amaçlı spor sahası yapımı, elektrikli kazan ve ısıtma tesisatına yönelik işlemler tamamlanmış ve teslimi gerçekleştirilmiştir. - Hatay ilinin Defne ilçesinde 1 prefabrik okulun, elektrik tesisatı ve split klima montaj işlemleri tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı Kapsamında deprem bölgesine bundan sonraki süreçte yapılacak diğer yardımlar da Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203071
BIST
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18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
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|Açılış
|: 8.301
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|: 8.465
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En Yüksek
8.384
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En Yüksek
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|: 0,53%
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|Açılış
|: 27,7900
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|Önceki Kapanış
|: 27,6600
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28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0945
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,2500
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29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.649,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 24,49
|Açılış
|: 1.649,93
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|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
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1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7024
|27,7174
|% 0,51
|
|Euro
|29,2849
|29,3189
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,7150
|33,8841
|% 0,20
|
|Frank
|30,4086
|30,5918
|% 0,73
|
|Riyal
|7,3650
|7,4020
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|18,50
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,09
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.150
|11.267
|260,00
|
|Yarım
|5.592
|5.651
|131,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.825
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,39
|19,42
|0,26
|
|B. Petrol
|87,92
|87,92
|3,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 91.65 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 635, 614 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, TARKM, DMRGD, FORTE, MRSHL, FMIZP, PAPIL, BFREN, SDTTR, HATSN
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, FENER, OBASE, ARZUM, ATATP, COSMO
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17:58
QNBFL, FMIZP, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında