***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/05/2023, 12/04/2023, 21/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı doğrultusunda alınan ve 12.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda deprem bölgesine yapılacak bağışlar kapsamında Daha önce açıklanmış olan 3.500.000 TL tutarındaki 50 adet konteyner bağışına ilaveten, detayları aşağıda verilmiş olan 4.571.909,39 TL tutarında ayni yardım yapılmış, toplam bağış tutarı 8.071.909,39 TL'ye ulaşmıştır. - Malatya ilinin Arapgir ilçesine Gıda Yardımı yapılmış ve Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesine 2 Adet Konteyner teslimi gerçekleştirilmiştir. - Gaziantep ilinin Nurdağı ilçesine prefabrik okul, çok amaçlı spor sahası yapımı, elektrikli kazan ve ısıtma tesisatına yönelik işlemler tamamlanmış ve teslimi gerçekleştirilmiştir. - Hatay ilinin Defne ilçesinde 1 prefabrik okulun, elektrik tesisatı ve split klima montaj işlemleri tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı Kapsamında deprem bölgesine bundan sonraki süreçte yapılacak diğer yardımlar da Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203071BIST