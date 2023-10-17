***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 09:33
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Fibabanka A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 13/10/2023 tarihinde satışa çıkarılan toplamda 34,63 milyon TL anaparaya sahip 1 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 15 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207023
BIST
'
12:027.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 28,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0227,9157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0809
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0229,4912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0608
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:021.723,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.723,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:00
|AVTUR
|7,70
|7.216.624
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.013.480
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.260.365
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.045.881
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.748.000
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,80
|2.216.696.017
|% -0,09
|
|BRSAN
|928,70
|1.671.817.516
|% 3,87
|
|TUPRS
|140,50
|1.566.855.428
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,00
|1.231.879.687
|% 2,54
|
|PETKM
|22,46
|1.127.217.080
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,50
|985.994.011
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|640.993.000
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.704.536
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|753.906.866
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,81
|1.051.926.819
|% 0,64
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9092
|27,9139
|% 0,28
|
|Euro
|29,4532
|29,4671
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,8234
|33,9931
|% -0,15
|
|Frank
|30,7982
|30,9837
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4187
|7,4559
|% 0,36
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15DMRGD
Yüzde 5.49 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 986, 264 adet işlem
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12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 74 artarak (% 0.26 ) 8, 371
-
12:14
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, AVTUR, INGRM
-
12:14
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, BRSAN, TUPRS
-
12:14XU100
Endeks 7, 981 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 36, 203.00 milyon TL de