***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 21:05
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.11.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Şirketimizin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 8 portföyden toplam 960,17 milyon TL anaparaya sahip 5 Bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı duyurulmuştu. İhaleye konu alacakların devri ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218316
BIST
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18:057.666
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,18
|Açılış
|: 7.716
|
|Önceki Kapanış
|: 7.671
|
7.634
En Yüksek
7.738
18:0528,6744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0426
|Açılış
|: 28,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6650
|
28,7626
En Düşük
28,4435
18:0531,1335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0531
|Açılış
|: 31,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8800
|
31,3123
En Düşük
30,9254
18:051.807,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,58
|Açılış
|: 1.807,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.807,88
|
1.820,86
En Düşük
1.796,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ONCSM
|171,60
|125.424.675
|% 10,00
|
|IZINV
|40,70
|13.260.344
|% 10,00
|
|MAALT
|968,00
|217.696.058
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.089,00
|6.432.525
|% 10,00
|
|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
|
|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
|
|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
|
|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
|
|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
|
|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
|
|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
|
|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
|
|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
|
|ISCTR
|20,12
|2.494.541.739
|% 0,20
|
|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
|
|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
|
|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
|
|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6571
|28,6744
|% 0,15
|
|Euro
|31,1103
|31,1335
|% -0,17
|
|Sterlin
|35,4745
|35,6524
|% -0,58
|
|Frank
|32,1238
|32,3174
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6212
|7,6595
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,39
|23,41
|% 0,66
|
|Platin
|897,34
|898,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,56
|1.038,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,35
|81,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.959,74
|1.960,06
|% 0,66
|