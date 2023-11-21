***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 22:35
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin 21/11/2023 tarihinde (bugün) gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 266,7 milyon TL anapara büyüklüğündeki bireysel ağırlıklı "B" portföyünün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219247
BIST
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18:008.047
En Düşük
|Değişim
|: 1,26%
|| 100,25
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.945
En Yüksek
8.047
18:0028,7716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0059
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,7837
En Düşük
28,7425
18:0031,4412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0043
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,4585
En Düşük
31,4031
18:001.849,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.849,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.850,04
En Düşük
1.846,84
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GARFA
|80,85
|25.029.202
|% 10,00
|
|MARKA
|33,00
|4.604.403
|% 10,00
|
|DOBUR
|84,15
|25.249.499
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|5.526.060
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.619,00
|30.098.792
|% 9,99
|
|SODSN
|106,20
|4.575.997
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|15.533.750
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|7.702.520
|% -10,00
|
|SNPAM
|157,60
|43.468.024
|% -9,99
|
|BALAT
|30,80
|7.849.250
|% -9,73
|
|THYAO
|268,50
|18.599.165.112
|% 5,40
|
|MIATK
|47,40
|5.232.196.712
|% -7,06
|
|EREGL
|41,10
|4.427.542.087
|% 3,79
|
|ASELS
|46,46
|3.569.004.907
|% 4,17
|
|TUPRS
|154,50
|3.552.718.627
|% 0,59
|
|IHLAS
|1,38
|284.759.267
|% 1,47
|
|ZOREN
|5,10
|1.040.160.881
|% 0,39
|
|EKGYO
|7,62
|1.453.996.341
|% -0,39
|
|SKBNK
|7,53
|1.278.968.565
|% 4,15
|
|ODAS
|11,86
|1.757.806.828
|% 5,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7648
|28,7716
|% -0,02
|
|Euro
|31,4093
|31,4412
|% -0,01
|
|Sterlin
|35,9719
|36,1523
|% 0,01
|
|Frank
|32,4307
|32,6260
|% -0,02
|
|Riyal
|7,6509
|7,6892
|% 0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,75
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|936,40
|938,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,64
|1.082,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,51
|82,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.998,19
|1.998,39
|% 0,66
|