***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2023 08:49
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Akbank T.A.Ş.'nin 29/11/2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 6 portföyden 313,91 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 perakende portföyünün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 17 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221048
BIST
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10:148.009
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,32
|Açılış
|: 8.008
|
|Önceki Kapanış
|: 8.009
|
8.002
En Yüksek
8.025
10:1428,9344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0050
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9568
En Düşük
28,8648
10:1431,8119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0482
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,8655
En Düşük
31,6971
10:141.901,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.901,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,40
|
1.905,31
En Düşük
1.897,24
BIST En Aktif Hisseler10:14
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|EKOS
|27,28
|27.720.436
|% 10,00
|
|VBTYZ
|170,50
|136.599.037
|% 10,00
|
|BRMEN
|5,29
|1.207.950
|% 9,98
|
|ATSYH
|80,00
|452.880
|% 8,04
|
|LIDER
|175,80
|15.064.783
|% -9,98
|
|SMART
|33,28
|8.481.641
|% -9,96
|
|HURGZ
|5,19
|2.362.675
|% -9,90
|
|QNBFB
|237,00
|1.063.182
|% -9,80
|
|AYES
|36,10
|529.623
|% -8,00
|
|THYAO
|254,50
|1.061.883.602
|% -0,20
|
|BINHO
|294,25
|955.338.473
|% 10,00
|
|SASA
|50,00
|364.064.987
|% -2,15
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|TUPRS
|154,40
|261.659.858
|% -0,32
|
|EKGYO
|7,45
|179.797.964
|% 0,68
|
|GSRAY
|7,99
|94.974.019
|% -2,68
|
|ISCTR
|22,08
|246.750.468
|% 0,64
|
|YKBNK
|19,31
|175.539.736
|% -0,16
|
|DAPGM
|38,82
|322.407.227
|% -4,95
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9228
|28,9344
|% 0,02
|
|Euro
|31,7864
|31,8119
|% 0,15
|
|Sterlin
|36,6226
|36,8062
|% 0,07
|
|Frank
|33,0203
|33,2192
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6896
|7,7282
|% 0,04
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,09
|25,13
|% 0,66
|
|Platin
|938,36
|939,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,63
|1.026,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,09
|83,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.045,01
|2.045,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:14
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