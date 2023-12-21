***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, İş Faktoring A.Ş. 20/12/2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 7,6 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari portföyünün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 4 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan şirket Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227600BIST