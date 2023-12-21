***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2023 09:39
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, İş Faktoring A.Ş. 20/12/2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 7,6 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari portföyünün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 4 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan şirket Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227600
BIST
'
12:477.676
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 13,61
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.628
En Yüksek
7.703
12:4729,1548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0241
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1632
En Düşük
29,0623
12:4732,0268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1624
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,0585
En Düşük
31,8351
12:471.907,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.907,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,71
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler12:45
|SAMAT
|54,45
|11.169.383
|% 10,00
|
|KLNMA
|35,74
|1.936.536
|% 9,97
|
|SMART
|36,64
|56.652.230
|% 9,96
|
|QNBFB
|312,00
|6.915.792
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|13.548.288
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|9.338.029
|% -10,00
|
|OSTIM
|7,57
|23.742.901
|% -9,99
|
|GUBRF
|236,50
|672.210.207
|% -9,99
|
|KBORU
|42,90
|378.809.506
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|129.707.245
|% -9,99
|
|THYAO
|243,50
|3.347.830.135
|% 0,66
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|TUPRS
|151,40
|1.283.124.351
|% 1,14
|
|YKBNK
|21,22
|2.118.578.392
|% 1,43
|
|ISCTR
|24,42
|2.088.853.844
|% 1,41
|
|BEGYO
|2,76
|185.490.112
|% 1,85
|
|EKGYO
|7,11
|429.679.294
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,68
|2.199.204.765
|% -0,65
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1487
|29,1519
|% 0,07
|
|Euro
|31,9991
|32,0272
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,7033
|36,8873
|% 0,07
|
|Frank
|33,6810
|33,8839
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7473
|7,7861
|% 0,06
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,20
|24,23
|% 0,66
|
|Platin
|961,85
|964,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,09
|1.207,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,97
|79,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,96
|2.035,26
|% 0,66
|