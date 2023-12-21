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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.12.2023 09:39
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, İş Faktoring A.Ş. 20/12/2023 tarihinde  gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 7,6 milyon TL anapara büyüklüğündeki ticari portföyünün ihalesini en yüksek teklifi vererek  kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 4 varlık yönetim şirketi katılmıştır.   İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan şirket Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır.   Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227600


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Platin 961,85 964,31 % 0,66  
Paladyum 1.202,09 1.207,39 % 0,66  
Brent Pet. 79,97 79,97 % 0,66  
Altın Ons 2.034,96 2.035,26 % 0,66  
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