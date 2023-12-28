***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2023 20:53
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.12.2023 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, İş Faktoring A.Ş.'nin 20.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında toplam 7,6 milyon TL anaparaya sahip ticari portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 28.12.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230328
BIST
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18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0714
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4787
En Düşük
29,3340
18:0532,6952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0255
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,5857
18:051.962,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.962,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4224
|29,4518
|% 0,24
|
|Euro
|32,6282
|32,6952
|% 0,08
|
|Sterlin
|37,3286
|37,5158
|% -0,45
|
|Frank
|34,8092
|35,0189
|% 0,22
|
|Riyal
|7,8280
|7,8672
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,08
|% 0,66
|
|Platin
|1.006,18
|1.010,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.130,05
|1.134,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,59
|77,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,51
|2.072,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
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17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem