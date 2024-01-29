***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Denizbank A.Ş.'nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, 29/01/2023 tarihinde satışa çıkarılan 6 portföyden toplamda 108 milyon TL anaparaya sahip, Tarım segmentinde yer alan bir portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 21 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243425BIST