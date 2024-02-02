***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 09:48
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.01.2024 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Denizbank A.Ş.'nin 29.01.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında tarım segmentinde yer alan 108 milyon TL anaparaya sahip bir portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu ihaleye ilişkin sonuçlar ihaleyi açan bankanın ilgili kurulu tarafından onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246326
BIST
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11:478.678
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 31,65
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
11:4730,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1228
|Açılış
|: 30,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
11:4733,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1200
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
11:472.012,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,26
|Açılış
|: 2.012,85
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:44
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|932.046.321
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|270.866.512
|% 9,91
|
|EKOS
|62,25
|1.139.209.509
|% 8,73
|
|BASCM
|11,69
|666.751
|% 7,05
|
|KBORU
|122,40
|52.206.660
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|281,25
|7.847.929.173
|% 2,46
|
|SAHOL
|78,25
|3.285.656.092
|% 6,61
|
|EREGL
|43,88
|2.054.722.321
|% 0,37
|
|CATES
|82,70
|1.981.037.383
|% -5,05
|
|AKBNK
|40,14
|1.942.269.182
|% 0,15
|
|ZOREN
|4,78
|583.815.863
|% 1,27
|
|EKGYO
|10,11
|938.053.082
|% -1,27
|
|AKFGY
|2,11
|169.117.453
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,48
|1.773.721.835
|% 0,54
|
|ISCTR
|25,96
|1.577.521.417
|% 0,39
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4504
|30,4566
|% 0,41
|
|Euro
|33,1587
|33,1676
|% 0,33
|
|Sterlin
|38,7256
|38,9199
|% 0,45
|
|Frank
|35,4096
|35,6229
|% 0,53
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|913,52
|916,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|963,65
|967,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,07
|79,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,19
|2.054,57
|% 0,66
|