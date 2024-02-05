***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 21:20
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 05/02/2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 3 portföyden 135,15 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 Kobi portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 14 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246992
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
|| 111,02
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
18:0630,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 30,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,5693
En Düşük
30,3965
18:0632,8545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0049
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
32,8593
En Düşük
32,6721
18:061.980,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,88
|Açılış
|: 1.980,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
1.989,82
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
|
|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
|
|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
|
|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
|
|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5474
|30,5554
|% 0,00
|
|Euro
|32,7837
|32,8202
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,0460
|38,2368
|% -0,39
|
|Frank
|34,8208
|35,0305
|% -0,40
|
|Riyal
|8,0930
|8,1335
|% -0,37
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|896,05
|903,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,23
|955,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,02
|78,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,98
|2.025,48
|% 0,66
|