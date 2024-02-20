***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.01.2024, 02.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.01.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Denizbank A.Ş.'nin 29.01.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 108 milyon TL anaparaya sahip Tarım segmentinde yer alan bir portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 20.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250861BIST