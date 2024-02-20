***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.02.2024 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Fibabanka A.Ş.'nin 16.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 87.2 milyon TL anaparaya büyüklüğündeki bireysel bir portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 20.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250862BIST