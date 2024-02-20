***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 20:43
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.02.2024 Tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamamızda, Fibabanka A.Ş.'nin 16.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında 87.2 milyon TL anaparaya büyüklüğündeki bireysel bir portföyün ihalesini şirketimizin kazandığı duyurulmuştu. Bu ihaleye konu alacakların devir ve temlik işlemleri 20.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250862
BIST
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18:059.345
En Düşük
|Değişim
|: 1,62%
|| 148,56
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
18:0530,9232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0831
|Açılış
|: 31,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9260
En Düşük
30,7911
18:0533,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1755
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
18:052.014,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,45
|Açılış
|: 2.014,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.018,20
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|65,45
|244.296.570
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|297.349.268
|% 10,00
|
|TMPOL
|101,20
|99.762.573
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|107.338.645
|% 10,00
|
|TETMT
|8.222,50
|26.620.430
|% 10,00
|
|TDGYO
|13,07
|304.645.103
|% -9,99
|
|KZBGY
|25,38
|328.945.029
|% -9,94
|
|ETYAT
|16,48
|75.266.302
|% -8,29
|
|CUSAN
|25,60
|114.905.578
|% -7,58
|
|ORMA
|173,30
|6.600.438
|% -7,33
|
|THYAO
|281,25
|10.892.289.635
|% 0,99
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|AKBNK
|43,10
|5.756.317.928
|% 3,76
|
|GUBRF
|204,10
|5.315.743.202
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,89
|3.271.160.869
|% -3,13
|
|ISCTR
|28,42
|6.839.179.413
|% 3,80
|
|EKGYO
|10,79
|2.574.538.740
|% 2,57
|
|YKBNK
|24,48
|4.529.465.636
|% 2,86
|
|EREGL
|49,62
|8.054.899.233
|% 2,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9165
|30,9233
|% 0,27
|
|Euro
|33,4386
|33,4502
|% 0,50
|
|Sterlin
|38,8971
|39,0922
|% 0,42
|
|Frank
|34,9315
|35,1419
|% 0,36
|
|Riyal
|8,2186
|8,2598
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|906,89
|908,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|982,38
|985,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,38
|82,38
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,35
|2.026,63
|% 0,66
|