***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 19:54
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin 23.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 2 portföyden 531,84 milyon TL anapara büyüklüğündeki 1 bireysel portföyün ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmıştır. Bu ihaleye toplam 17 varlık yönetim şirketi katılmıştır. İhale sonuçlarının kesinleşmesi ihaleyi açan banka Yönetim Kurulu'nun onayına bağlı olup, onay sonrası sözleşmenin imza süreci ve satışa konu alacakların devir işlemleri başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251712
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0654
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0050
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.034,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 17,71
|Açılış
|: 2.034,69
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.037,19
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0415
|31,0483
|% 0,20
|
|Euro
|33,6116
|33,6317
|% -0,02
|
|Sterlin
|39,2532
|39,4501
|% 0,36
|
|Frank
|35,1245
|35,3361
|% 0,17
|
|Riyal
|8,2550
|8,2964
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|904,77
|905,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,29
|990,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,64
|81,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,96
|2.038,21
|% 0,66
|