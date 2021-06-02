***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.06.2021 16:32
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGVYO62117 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 100
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGVYO62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,95176
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2021
Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, 22.02.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100 gün vadeli, TRFGVYO62117 ISIN Kodlu, 70.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939630
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