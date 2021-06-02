***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGVYO62117 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGVYO62117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,95176Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.06.2021Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizce, 22.02.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 100 gün vadeli, TRFGVYO62117 ISIN Kodlu, 70.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939630BIST