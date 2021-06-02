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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.06.2021 16:41



***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,37
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGVYO92114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,9383
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/07/2020 tarih ve 41/842 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 50.000.000 TL nominal değer ve 120 gün vadeli borçlanma aracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939632


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KENT 280,50 1.091.376 % 10,00  
VAKKO 13,00 70.769.104 % 9,98  
MZHLD 38,58 1.465.230 % 9,98  
EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,34 65.315.702 % 9,87  
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17:13 Alış Satış %  
Dolar 8,6142 8,6152 % 1,13  
Euro 10,5149 10,5189 % 1,06  
Sterlin 12,1607 12,2217 % 1,18  
Frank 9,5340 9,5915 % 0,84  
Riyal 2,2881 2,2996 % 1,03  
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17:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.903 1.903 2,88  
Altın Gr. 526 526 5,51  
Cumhuriyet 3.493 3.546 56,00  
Tam 3.464 3.551 41,51  
Yarım 1.674 1.718 20,08  
Çeyrek 840 859 10,03  
Gümüş.Ons 27,94 27,97 0,06  
Gümüş Gr. 7,72 7,73 0,09  
B. Petrol 70,73 70,73 0,48  
Seans Raporu 17:13
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