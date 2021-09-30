***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGVYO92114 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.09.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,37Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGVYO92114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,9383Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.09.2021Kayıt Tarihi 29.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.09.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizce, 02.06.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 120 gün vadeli, TRFGVYO92114 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965935BIST