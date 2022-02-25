***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGVYO22210 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.02.2022Vade (Gün Sayısı) 148Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGVYO22210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,92812Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.02.2022Kayıt Tarihi 24.02.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.02.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizce, 30.09.2021 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 148 gün vadeli, TRFGVYO22210 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004573BIST