***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGVYO62216 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.06.2022Vade (Gün Sayısı) 101Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %18,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGVYO62216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2022Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,9503Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.06.2022Kayıt Tarihi 03.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.06.2022Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR AA+ 06.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizce, 25.02.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 101 gün vadeli, TRFGVYO62216 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034924BIST