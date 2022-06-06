***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.06.2022 16:41
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGVYO62216 ISIN Kodlu Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 101
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %18,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGVYO62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.09.2022
Satışa Başlanma Tarihi 24.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 25.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,9503
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.06.2022
Kayıt Tarihi 03.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.06.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR AA+ 06.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, 25.02.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 101 gün vadeli, TRFGVYO62216 ISIN Kodlu, 50.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034924
BIST