***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFGVYOK2214 - Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 900.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 23.09.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.11.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,61Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,33Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGVYOK2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 19.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 22.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,93803Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.11.2022Kayıt Tarihi 18.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.11.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR AA+ 06.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23/09/2021 tarih ve 49/1399 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 100.000.000 TL nominal değer ve 91 gün vadeli borçlanma aracının ihracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057643BIST