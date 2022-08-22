***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.08.2022 18:53
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFGVYOK2214 - Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 23.09.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.11.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,61
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 29,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGVYOK2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 22.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,93803
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.11.2022
Kayıt Tarihi 18.11.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.11.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş TR AA+ 06.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/09/2021 tarih ve 49/1399 sayılı kararı kapsamında Şirketimizce yurt içinde 100.000.000 TL nominal değer ve 91 gün vadeli borçlanma aracının ihracı halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle tamamlanmıştır. Saygılarımızla, GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057643
BIST