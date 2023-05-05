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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.05.2023 20:28
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 05.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 372 0 19,65
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,66
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,67
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,68
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,69
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 624 0 19,7
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 121 0 19,72
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 250 0 19,73
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 629 0 19,74
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 319 0 19,95
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 430 0 19,96
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 617 0 19,97
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 5.223 0,004 19,98
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 107 0 19,99
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 4.570 0,003 20
GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 333 0 20,02

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden alınan 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında
05.05.2023 tarihinde Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da pay başına 19,65 TL – 20,02 TL (ağırlıklı ortalama 19,9460 TL) fiyat aralığından şirketimizce toplam 13.599 adet pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte 05.05.2023 tarihi itibarıyla, geri alınan payların toplam nominal değeri 13.599 TL olup şirketimizin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. sermayesindeki payı %0,009734'e ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147664


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Çeyrek 2.242 2.314 6,00  
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