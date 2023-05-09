***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 09.05.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünüldüğü durumlarda sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmakYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 50.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarGLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 372 0 19,65GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,66GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,67GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,68GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 1 0 19,69GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 624 0 19,7GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 121 0 19,72GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 250 0 19,73GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 629 0 19,74GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 319 0 19,95GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 430 0 19,96GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 617 0 19,97GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 5.223 0,004 19,98GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 107 0 19,99GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 4.570 0,003 20GLCVY, TREGVYO00011 05.05.2023 333 0 20,02GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 171 0 18,6GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 800 0,001 18,72GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 329 0 18,73GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 299 0 18,74GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 1.572 0,001 18,75GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 489 0 18,99GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 150 0 19GLCVY, TREGVYO00011 08.05.2023 1.000 0,001 19,03GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 32 0 17,7GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 100 0 17,71GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 868 0,001 17,72GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 357 0 17,73GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 76 0 17,74GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 263 0 17,75GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 325 0 17,76GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 901 0,001 17,77GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 220 0 17,78GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 1 0 17,79GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 21 0 17,8GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 21 0 17,81GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 500 0 17,82GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 315 0 17,83GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 100 0 17,99GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 5.899 0,004 18GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 1 0 18,01GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 499 0 18,02GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 3.501 0,003 18,03GLCVY, TREGVYO00011 09.05.2023 3.000 0,002 18,05Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden alınan 14.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında09.05.2023 tarihinde Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da pay başına 17,70 TL – 18,05 TL (ağırlıklı ortalama 17,9597 TL) fiyat aralığından şirketimizce toplam 17.000 adet pay alım işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte 09.05.2023 tarihi itibarıyla, geri alınan payların toplam nominal değeri 35.405 TL olup şirketimizin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. sermayesindeki payı %0,025344'e ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149236BIST