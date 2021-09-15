***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.09.2021 18:01
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963975
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0177
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9516
18:05486,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,78
|Açılış
|: 486,68
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|KOZAL
|98,75
|413.091.036
|% -1,64
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|GESAN
|24,66
|223.240.896
|% 3,44
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|178.724.713
|% -1,08
|
|KATMR
|1,42
|86.535.035
|% -2,74
|
|PEKGY
|1,00
|56.984.820
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4385
|8,4405
|% 0,11
|
|Euro
|9,9767
|9,9845
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6404
|11,6987
|% 0,24
|
|Frank
|9,1425
|9,1975
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2428
|2,2540
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,02
|