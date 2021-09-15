***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin RaporSermaye Piyasası Kurulu'nun (''Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"u ekte yer almakta olup, ayrıca Şirketimizin www.gelecekvarlik.com.tr internet adresinde ve işleme aracılık eden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963975BIST