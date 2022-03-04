***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanarak Bankamız Yönetim Kurulu'nun 4 Mart 2022 tarihli kararı ile onaylanan "Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007472BIST