***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHüseyin ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 381 2426 huseyin.ozturk@gelecekvarlik.com.trGamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Bİrim Yöneticisi 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıBono 02.06.2021 Türkiye Borsa İstanbulOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 900000000 TRY Yurtiçi 09.07.2020 09.07.2021 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ÖZYEĞİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.08.2018 Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Holding – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Faktoring – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Kapital – Yönetim Kurulu Başkanı, Fina Holding – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Gayrimenkul Geliştirme – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fiba Capital Investments – Managing Director A, Fina Holding – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments – Managing Director, Anadolu Japan Turizm A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 10.12.2019), Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:15.11.2018), Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 31.12.2018), Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sun Pearl Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 17.11.2016), Marka Mağazacılık A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 15.11.2019), Olivine Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:12.10.2018), Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Emerging Markets Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:17.11.2016), GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Gap Mağazacılık A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:31.03.2017), Arancia Beteiligunsverwaltungs Gmbh- Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:04.10.2016), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı – Mütevelli Heyeti Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı – Yönetim Kurulu Mühasip Üyesi), Star Mall (Hong Kong) Limited – Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:21.11.2017), Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:21.01.2018), Alcubilla Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:09.04.2018), Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. – Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi:12.12.2019), Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Ütopya Elektrik Üretim San.Tic.A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:11.04.2016), Fina Enerji Müh. Müt. Dış Tic. Mon. ve Serv. A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 27.01.2016), Samandağ RES Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. – Yönöetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:30.12.2016), Özyeğin Üniversitesi – Mütevelli Heyeti Üyesi, Clean Sweep Holding B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 17.11.2016), Colonnafin B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:17.11.2016), Eurostrand Reizen B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 17.11.2016), Anchor Retail Investments N.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi:17.11.2016), Anchor Grup S.A. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:03.03.2020), Anchor Office Development And Management S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:03.03.2020), Anchor Real Estate Development S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:03.03.2020), Benek Real Estate Office S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı, Bucuresti Mall Development And Management S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Future Vision Consult S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı Gimrom Holding S.A. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Hessmaier S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı, Metropol Project Imobiliare S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020) Movieplex Cinema S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Optimum Construction and Project Management S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Plaza Mall Development and Management S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:19.10.2016), Select S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), TBN Romania S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı Voluntar 65000 Investment S.R.L. – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi:04.12.2019), Credit Europe Bank N.V. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Laravia Worldwide Limited B.V.I. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 26.11.2020), Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı (Görev Bitiş Tarihi:06.12.2016), Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Fulya Sağlık Tesisleri ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), Grup Florence Nightingale Hastaneleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), Florence Nightingale İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkanı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Florence Nightingale Tıp Merkezi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 01.06.2017), Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 30.09.2016), Partner Investment B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. – Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Partne 6.18HASAN TENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi EvetZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi EvetMEHMET GÜLEŞCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding – Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Faktoring – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Kapital – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fina Holding – Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları – Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments – Managing Director A Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Group N.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank (Romania) S.A. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 14.04.2018), Credit Europe Bank Ltd. (Russia) – Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Japan Turizm A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 15.11.2018), Fiba Capital Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank N.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Sun Pearl Investment B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Olivine Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 12.10.2018), Marka Mağazacılık A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 15.11.2019 ), Fina Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 30.10.2019), Fina Enerji Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Emerging Markets Real Estate Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Gap Mağazacılık A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 31.03.2017), GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Arancia Beteiligunsverwaltungs Gmbh – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 04.10.2016), Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 02.01.2019), Girişim Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. –Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 21.11.2017), International School of English Premium– Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 14.07.2016), Alcubilla Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 09.04.2018), Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. – Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Credit Europe Bank (Dubai) Ltd. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 31.12.2018), Lohan Associates S.A. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 13.02.2017), Samandağ RES Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 30.12.2016), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı– Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 22.01.2018), Fiba Sağlık Yatırımları A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 31.12.2018), Colonnafin B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Clean Sweep Holding B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Eurostrand Reizen B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 04.04.2017), Hüsnü M. Özyeğin Vakfı – Mütevelli Heyeti Üyesi, Fibabanka A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme İnşaat ve Yatırım A.Ş. ve Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Adi Şirketi – Müdürler Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 20.12.2018), Anchor Retail Investments N.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, International Partnership Investment BV – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 23.04.2018), Real Estate Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Strategic Retail Investments B.V. – Yönetim Kurulu Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi, Future Vision Consult S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi, Hessmaier S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi, Metropol Project Imobiliare S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Optimum Construction and Project Management S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 21.10.2016), TBN Romania S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi, Voluntar 65000 Investment S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi, Finerji N.V. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 04.07.2017), Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi / İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 04.12.2019), Finergy (Private) Limited– Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 07.07.2017), Lalika Yachting Corp. – Yönetim Kurulu Üyesi, Borares Enerji Elektrik Üretim A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Görev Bitiş Tarihi: 28.11.2016), Gimrom Holding S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Select S.R.L. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 03.03.2020), Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkanı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 06.06.2017), Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 06.06.2017), Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 30/09/2016), Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Summa Adi Ortaklığı - Müdürler Kurulu Üyesi, Partner Duo Investment Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Duo Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fiba CP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Credit Europe Bank (Dubai) Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine - Yönetim Kurulu Başkanı, Marka Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Grup S.A. - Yönetim Kurulu Başkanı EvetFEVZİ BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Fibabanka A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi Güven Varlık Yönetim A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Credit Europe Bank (Suisse) SA Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi EvetAYŞE CAN ÖZYEĞİN OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.03.2020 Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fina Holding – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fiba Gayrimenkul Geliştirme – Yönetim Kurulu ÜyesiMarka Mağazacılık A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi (Görev Bitiş Tarihi: 15.11.2019 ), Gap Mağazacılık A.Ş. – Yönetim