***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.02.2022 15:12
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hüseyin ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 381 2426 huseyin.ozturk@gelecekvarlik.com.tr
Gamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.tr
İbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 0212 381 2439 ibrahim.oz@gelecekvarlik.com.tr
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 900000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 139700000 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998894
BIST
18:051.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,09
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
18:0513,5658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0039
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
18:0515,5564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0271
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4594
18:05787,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,57
|Açılış
|: 787,27
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
781,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|19.130,40
|1.058.960
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.534.672
|% 9,99
|
|UTPYA
|12,89
|976.955
|% 9,98
|
|HURGZ
|2,21
|58.980.992
|% 9,95
|
|SAMAT
|5,77
|26.882.241
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.350.914
|% -9,96
|
|EDATA
|23,64
|2.861.159
|% -8,73
|
|ISMEN
|18,61
|93.516.480
|% -6,90
|
|KRSTL
|5,14
|6.559.747
|% -6,20
|
|SERVE
|16,00
|726.999
|% -6,16
|
|THYAO
|26,66
|2.493.768.706
|% -1,33
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|SASA
|47,48
|931.476.120
|% 2,42
|
|TOASO
|81,50
|873.946.784
|% -0,18
|
|YKBNK
|4,04
|1.923.673.269
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|352.297.339
|% -1,68
|
|KRDMD
|11,06
|1.425.008.511
|% -1,51
|
|TSKB
|1,51
|177.909.304
|% -3,21
|
|ODAS
|1,30
|144.751.025
|% -2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5555
|13,5658
|% -0,03
|
|Euro
|15,5324
|15,5564
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,2877
|18,3794
|% -0,53
|
|Frank
|14,5900
|14,6779
|% -0,51
|
|Riyal
|3,6025
|3,6206
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,04
|
|Altın Gr.
|788
|788
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|5.208
|5.286
|-15,00
|
|Tam
|5.190
|5.324
|-3,80
|
|Yarım
|2.508
|2.576
|-1,84
|
|Çeyrek
|1.258
|1.288
|-0,92
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,03
|
|B. Petrol
|93,36
|93,36
|2,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU100
Endeks 1, 945 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 67 altında . İşlem hacmi 17, 946.00 milyon TL de
-
17:57DOCO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 1, 328.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 030 adet işlem
-
17:56TEKTU
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 114, 969 adet işlem
-
17:55TEKTU
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 061, 658 adet işlem
-
17:53EUHOL
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 3.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 257 adet işlem