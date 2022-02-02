***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHüseyin ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 381 2426 huseyin.ozturk@gelecekvarlik.com.trGamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.trİbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 0212 381 2439 ibrahim.oz@gelecekvarlik.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil / Bono 900000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- 139700000 TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998894BIST