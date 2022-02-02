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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.02.2022 15:12
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hüseyin ÖZTÜRK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 0212 381 2426 huseyin.ozturk@gelecekvarlik.com.tr
Gamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.tr
İbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 0212 381 2439 ibrahim.oz@gelecekvarlik.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil / Bono 900000000 TRY Yurtiçi 23.09.2021 23.09.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- 139700000 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998894


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 19.130,40 1.058.960 % 10,00  
PKENT 406,10 10.534.672 % 9,99  
UTPYA 12,89 976.955 % 9,98  
HURGZ 2,21 58.980.992 % 9,95  
SAMAT 5,77 26.882.241 % 9,90  
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Dolar 13,5555 13,5658 % -0,03  
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Sterlin 18,2877 18,3794 % -0,53  
Frank 14,5900 14,6779 % -0,51  
Riyal 3,6025 3,6206 % -0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 1,04  
Altın Gr. 788 788 -0,11  
Cumhuriyet 5.208 5.286 -15,00  
Tam 5.190 5.324 -3,80  
Yarım 2.508 2.576 -1,84  
Çeyrek 1.258 1.288 -0,92  
Gümüş.Ons 22,47 22,49 0,10  
Gümüş Gr. 9,80 9,81 0,03  
B. Petrol 93,36 93,36 2,25  
Seans Raporu 18:05
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