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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.03.2022 12:20
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.02.2022 0212 381 2439 ibrahim.oz@gelecekvarlik.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963
Gamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü 18.06.2018 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.tr

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi
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BIST En Aktif Hisseler12:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 34,98 420.739 % 10,00  
GZNMI 18,63 2.639.424 % 9,98  
GRSEL 9,97 1.006.472 % 9,92  
FORMT 1,00 13.946.697 % 9,89  
EUYO 3,11 1.872.335 % 9,89  
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12:11 Alış Satış %  
Dolar 14,7532 14,7656 % 0,80  
Euro 16,3611 16,4123 % 0,97  
Sterlin 19,3628 19,4599 % 0,63  
Frank 15,8557 15,9512 % 0,73  
Riyal 3,9211 3,9408 % 0,79  
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12:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.981 -10,40  
Altın Gr. 940 940 1,40  
Cumhuriyet 6.223 6.317 22,00  
Tam 6.199 6.357 45,96  
Yarım 2.996 3.075 22,23  
Çeyrek 1.503 1.538 11,11  
Gümüş.Ons 25,43 25,47 -0,30  
Gümüş Gr. 12,06 12,08 -0,04  
B. Petrol 114 114 2,43  
Seans Raporu 12:11
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