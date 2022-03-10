***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.02.2022 0212 381 2439 ibrahim.oz@gelecekvarlik.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963Gamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü 18.06.2018 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi