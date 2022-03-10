***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2022 12:20
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İbrahim ÖZ Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü 01.02.2022 0212 381 2439 ibrahim.oz@gelecekvarlik.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963
Gamze Alpan TARLIĞ Mali Kontrol ve Raporlama Grup Müdürü 18.06.2018 0212 381 2457 gamzealpan.tarlig@gelecekvarlik.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi
12:112.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,81
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.046
12:1114,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1171
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,7695
En Düşük
14,6097
12:1116,4123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1582
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4454
En Düşük
16,1888
12:11938,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,46
|Açılış
|: 938,18
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,87
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler12:11
|OTTO
|34,98
|420.739
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.639.424
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.006.472
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|13.946.697
|% 9,89
|
|EUYO
|3,11
|1.872.335
|% 9,89
|
|ISGYO
|7,60
|178.102.943
|% -7,09
|
|SKTAS
|3,15
|8.277.935
|% -4,26
|
|NTHOL
|9,32
|19.588.219
|% -3,82
|
|EDIP
|3,33
|3.076.039
|% -2,92
|
|HLGYO
|1,66
|20.136.035
|% -2,92
|
|KRDMD
|14,99
|2.130.679.028
|% 4,61
|
|THYAO
|26,52
|1.610.957.017
|% 1,45
|
|SASA
|55,25
|1.367.365.628
|% -0,99
|
|EREGL
|34,44
|902.932.787
|% 1,71
|
|TUPRS
|200,70
|671.074.014
|% 2,40
|
|KRDMD
|14,99
|2.130.679.028
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,18
|204.128.096
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,74
|266.339.158
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|99.975.102
|% -1,34
|
|PETKM
|8,15
|548.565.415
|% 1,24
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7532
|14,7656
|% 0,80
|
|Euro
|16,3611
|16,4123
|% 0,97
|
|Sterlin
|19,3628
|19,4599
|% 0,63
|
|Frank
|15,8557
|15,9512
|% 0,73
|
|Riyal
|3,9211
|3,9408
|% 0,79
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-10,40
|
|Altın Gr.
|940
|940
|1,40
|
|Cumhuriyet
|6.223
|6.317
|22,00
|
|Tam
|6.199
|6.357
|45,96
|
|Yarım
|2.996
|3.075
|22,23
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|11,11
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,43
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 75 artarak (% 0.91 ) 2, 311
-
12:26XU100
Endeks 2, 058 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 15, 228.00 milyon TL de
-
12:26ARDYZ
Yüzde 8.09 oranında artışla 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 872, 266 adet işlem
-
12:25RALYH
Yüzde 6.02 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 836, 503 adet işlem
-
12:24ISKPL
Yüzde 4.39 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 071, 874 adet işlem