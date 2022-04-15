***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT ÖZYEĞİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 03.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Fiba Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Faktoring - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Kapital - Yönetim Kurulu Başkanı, Fina Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Gayrimenkul Geliştirme - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fiba Capital Investments - Managing Director A, Fina Holding - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments - Managing Director, Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Yönetim Kurulu Mühasip Üyesi), Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Özyeğin Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Future Vision Consult S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Hessmaier S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Credit Europe Bank N.V. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme Ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı , Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Özünde Girişim Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Dnş. Tic. Ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investments B.V. -Yönetim Kurulu Üyesi, Select S.R.L. -Yönetim Kurulu Başkanı, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd.Yönetim Kurulu Üyesi Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Başkanı, Voluntar 65000 Investment SRL Yönetim Kurulu Başkanı Evet 5.6 Bağımsız Üye DeğilHASAN TENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 İcrada Görevli Genel Müdür Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Girişim Alacak Yönetim Hizmetleri ve Yazılım Servisleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET GÜLEŞCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Fiba Holding - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Fiba Faktoring - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Kapital - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Fina Holding - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi, Fiba Ticari Gayrimenkul Yatırımları - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Gayrimenkul Geliştirme - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Capital Investments - Managing Director, Fiba International Financial Services Company Plc. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Group N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank Ltd. (Russia) - Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Japan Turizm A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Capital Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Credit Europe Bank N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Sun Pearl Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Enerji Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Emerging Markets Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, GF Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Star Mall (Shanghai) Property Management Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Fiba Air Hava Taşımacılık Ve Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Colonnafin B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Clean Sweep Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fibabanka A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Retail Investments N.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Real Estate Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Strategic Retail Investments B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Benek Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Berceni 2007 Real Estate Office S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Future Vision Consult S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Hessmaier S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, TBN Romania S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Voluntar 65000 Investment S.R.L. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Lalika Yachting Corp. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. _ Yönetim Kurulu Başkanı, Ofishane Ofis Yatırımları ve Kiralama Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fiba Yüksel Uluslararası Proje Geliştirme ve Yatırım A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fina Limancılık Lojistik Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Fors Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Investment Holding B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Choice Trio Investments Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Europe B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Investment B.V. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Summa Adi Ortaklığı - Müdürler Kurulu Üyesi, Partner Duo Investment Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Partner Life Duo Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi, Fiba CP Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Credit Europe Bank (Dubai) Ltd. - Yönetim Kurulu Başkanı, Joint Stock Company Credit Europe Bank Ukraine - Yönetim Kurulu Başkanı, Marka Mağazacılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Hong Kong) Limited - Yönetim Kurulu Üyesi, Star Mall (Shenyang) Commerce Co. Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Anchor Grup S.A. - Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilDEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.04.2022 İcrada Görevli Değil Inveo Yatırım Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi , Osmanlı Yatırım Menkul Değerler. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, İngiliz Türk Ticaret Odası - Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği - Yönetim Kurulu Üyesi, Genç Başarı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 HayırORKUN OĞUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.04.2022 İcrada Görevli Değil CY Vision Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Okul Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844 Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021300BIST