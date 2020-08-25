***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi25/08/2020Karar Sayısı85Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı1- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Strandartları Kurulu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 25/08/2020 tarihi ve 2020/85 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 30.06.2020 tarihinde sona eren 6 aylık ara hesap dönemine ait solo finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,2- Şirketlerdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem solo finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3- Şirketlerdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in solo finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla.Gelecek Varlık Yönetimi A.Şhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871176BIST