***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/08/2021Karar Sayısı2021/42Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı1- Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Strandartları Kurulu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 09/08/2021 tarihi ve 2021/42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan 30.06.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,2- Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,3- Şirket'teki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in solo finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla.Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956621BIST