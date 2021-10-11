***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969667BIST