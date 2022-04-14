***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komitelerin oluşturulabilmesi için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi gerçekleştirilmiştir.Sn. Ayşe Can Özyeğin Oktay ve Sn. Fevzi Bozer 14.04.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmış olup, Sn. Orkun Oğuz ve Sn. Demet Özdemir seleflerinin süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Oluşturulacak Komitelere üye seçimi ve teşekkülü ile ilgili bilgiler Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili alacağı kararlar sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır.Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844BIST