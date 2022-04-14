***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.04.2022 19:43
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komitelerin oluşturulabilmesi için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimi gerçekleştirilmiştir.
Sn. Ayşe Can Özyeğin Oktay ve Sn. Fevzi Bozer 14.04.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği'nden ayrılmış olup, Sn. Orkun Oğuz ve Sn. Demet Özdemir seleflerinin süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Oluşturulacak Komitelere üye seçimi ve teşekkülü ile ilgili bilgiler Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili alacağı kararlar sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır.
Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020844
BIST
18:052.475
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
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|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
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|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
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|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
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|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
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|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
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|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
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|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6035
|14,6410
|% 0,32
|
|Euro
|15,8237
|15,8570
|% -0,36
|
|Sterlin
|19,0315
|19,1270
|% -0,28
|
|Frank
|15,4373
|15,5303
|% -0,72
|
|Riyal
|3,8860
|3,9055
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-6,76
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|-0,09
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|B. Petrol
|110
|110
|1,71
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Seans Raporu
18:05
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17:59TSKB
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17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
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17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
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17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem