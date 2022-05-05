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***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.05.2022 19:04
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu kararlar neticesinde
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, 
2.  "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin SPK mevzuatı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,
3. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Demet ÖZDEMİR'in üyeliğe ise Sn. Orkun OĞUZ'un atanmasına, 
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin  üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Demet ÖZDEMİR'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hasan TENGİZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn Mehmet GÜLEŞÇİ'nin  atanmasına,
5. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orkun OĞUZ'un, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ ve  Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Sn. İbrahim ÖZ'ün   atanmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026893


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