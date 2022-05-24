***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
24.05.2022 21:00
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu kararlar neticesinde
1. Görevleri "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmekte olan Ücret Komitesi'ne ilişkin olarak ayrı bir komite oluşturulmasına,
2. Ücret Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Orkun OĞUZ'un, üyeliğe ise Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ'nin atanmasına,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin olarak hazırlanan ekte yer alan Komite Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032236
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