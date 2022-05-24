***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu kararlar neticesinde1. Görevleri "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmekte olan Ücret Komitesi'ne ilişkin olarak ayrı bir komite oluşturulmasına,2. Ücret Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Orkun OĞUZ'un, üyeliğe ise Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ'nin atanmasına,3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin olarak hazırlanan ekte yer alan Komite Çalışma Esasları'nın kabul edilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032236BIST