***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.04.2023 16:44
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında
- Sn. Murat ÖZYEĞİN, Sn. Hasan TENGİZ, Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ, Sn. Zehra Sezin ÜNLÜDOĞAN, Sn. Demet ÖZDEMİR ve Sn. Orkun OĞUZ'un Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Sn. Orkun OĞUZ ve Sn. Demet ÖZDEMİR'in bağımsız üye olarak belirlenmesine,
- Tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin işbu Olağan Genel Kurul tarihi itibariyle 3 yıl süre ile seçilmelerine ve görevlerinin devamına
karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Komitelerine ilişkin üye seçimi ile ilgili bilgiler Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili alacağı kararlar sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır.
Kamuoyunun Bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136856
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