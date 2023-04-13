***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2023 22:56
***GLCVY*** GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13 Nisan 2023 tarihinde almış olduğu kararlar neticesinde
1. Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Demet ÖZDEMİR'in üyeliğe ise Sn. Orkun OĞUZ'un atanmasına,
2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orkun OĞUZ'un, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Güleşçi ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Sn. İbrahim ÖZ'ün atanmasına, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Demet ÖZDEMİR'in, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hasan TENGİZ ve Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ'nin atanmasına, 4. Ücret Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Orkun OĞUZ'un üyeliğe ise Sn. Mehmet GÜLEŞÇİ'nin atanmasına, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137850
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