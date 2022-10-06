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***GLCVY* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından

06.10.2022 14:17
***GLCVY* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka A


***GLCVY******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ha
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 16,87 43.066.550 % 9,97  
CEMTS 38,20 140.138.767 % 9,96  
HEKTS 69,20 1.287.520.510 % 9,93  
ACSEL 58,75 26.252.776 % 9,92  
BAGFS 31,76 146.044.825 % 9,52  
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11:20 Alış Satış %  
Dolar 18,5823 18,5870 % 0,02  
Euro 18,2349 18,2428 % 0,30  
Sterlin 20,7569 20,8610 % 0,44  
Frank 18,7248 18,8376 % 0,24  
Riyal 4,9285 4,9533 % 0,02  
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11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -0,45  
Altın Gr. 1.022 1.022 -0,59  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.850 6.913 -18,00  
Yarım 3.338 3.380 -8,00  
Çeyrek 1.672 1.689 -5,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,78 0,11  
Gümüş Gr. 12,38 12,40 0,05  
B. Petrol 94,74 94,74 0,32  
Seans Raporu 11:20
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