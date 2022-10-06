***GLCVY* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
06.10.2022 14:17
***GLCVY******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no.'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca ha
11:203.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,10
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.549
11:2018,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:2018,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0551
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:201.023,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.023,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ORGE
|16,87
|43.066.550
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|140.138.767
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.287.520.510
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|26.252.776
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,76
|146.044.825
|% 9,52
|
|KIMMR
|8,00
|2.628.896
|% -9,91
|
|INFO
|9,10
|98.712.951
|% -5,70
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|PENTA
|390,30
|8.521.952
|% -2,89
|
|ULUFA
|4,03
|5.885.779
|% -2,89
|
|THYAO
|84,35
|2.410.922.903
|% -0,41
|
|SASA
|87,35
|1.926.594.676
|% 2,52
|
|HEKTS
|69,20
|1.287.520.510
|% 9,93
|
|ASELS
|32,12
|1.028.962.904
|% 2,16
|
|EREGL
|30,52
|780.878.548
|% 0,66
|
|EKGYO
|4,27
|422.871.692
|% -0,70
|
|ODAS
|7,49
|568.842.891
|% 3,03
|
|YKBNK
|8,09
|449.027.601
|% -0,61
|
|KRDMD
|12,85
|668.011.828
|% 1,26
|
|DOHOL
|5,28
|241.955.524
|% -1,12
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5823
|18,5870
|% 0,02
|
|Euro
|18,2349
|18,2428
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,7569
|20,8610
|% 0,44
|
|Frank
|18,7248
|18,8376
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9285
|4,9533
|% 0,02
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,45
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.850
|6.913
|-18,00
|
|Yarım
|3.338
|3.380
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,32
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35OZKGY
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 847, 913 adet işlem
-
11:35OZKGY
Yüzde 4.49 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 847, 913 adet işlem
-
11:34KRONT
Yüzde 6.60 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 685, 601 adet işlem
-
11:33XU100
Endeks 3, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 20, 220.00 milyon TL de
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11:33TUKAS
Yüzde 4.38 oranında artışla 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 930, 261 adet işlem