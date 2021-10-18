***GLCVY* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
18.10.2021 11:08
***GLCVY******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. paylarının halka arzında payların en az %5'ini satın alan yatırımcı yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971182
BIST
13:251.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:259,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0263
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:2510,7697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0230
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:25526,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 526,04
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.912.136
|% 9,97
|
|MERIT
|31,82
|32.462.862
|% 9,20
|
|UFUK
|20,70
|48.304
|% 7,48
|
|OZBAL
|17,64
|31.251.182
|% 7,23
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|155.298.569
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,02
|104.533.922
|% -9,02
|
|BAYRK
|8,38
|27.210.570
|% -5,95
|
|LUKSK
|46,68
|13.304.826
|% -4,77
|
|GARAN
|8,80
|1.017.460.841
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,07
|600.751.255
|% 1,87
|
|SISE
|8,17
|524.179.143
|% 1,36
|
|THYAO
|14,40
|486.722.324
|% -1,64
|
|TUPRS
|127,30
|435.958.616
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,33
|318.387.553
|% -0,85
|
|GARAN
|8,80
|1.017.460.841
|% -1,46
|
|KRDMD
|7,07
|600.751.255
|% 1,87
|
|TSKB
|1,19
|97.864.399
|% -0,83
|
|ODAS
|1,43
|97.367.929
|% -1,38
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2856
|9,2874
|% 0,28
|
|Euro
|10,7660
|10,7697
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,7130
|12,7767
|% 0,15
|
|Frank
|9,9831
|10,0432
|% -0,11
|
|Riyal
|2,4692
|2,4816
|% 0,31
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,09
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|12,20
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,90
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,88
|