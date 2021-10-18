***GLCVY* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2021 11:08
***GLCVY******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971181
BIST
13:131.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.417
En Düşük
1.408
13:139,2911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,2955
En Düşük
9,2378
13:1310,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0203
|Açılış
|: 10,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,7975
En Düşük
10,7062
13:13525,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 525,82
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
528,26
En Düşük
524,53
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KSTUR
|265,10
|545.576
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|46.860.645
|% 9,97
|
|MERIT
|31,84
|31.649.214
|% 9,27
|
|PRKAB
|16,82
|79.875.291
|% 7,54
|
|FRIGO
|20,86
|7.817.741
|% 7,53
|
|SERVE
|13,01
|22.216
|% -9,97
|
|CEOEM
|9,72
|149.992.817
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|103.531.250
|% -8,88
|
|LUKSK
|46,54
|12.987.873
|% -5,06
|
|BAYRK
|8,46
|26.409.119
|% -5,05
|
|GARAN
|8,81
|955.952.817
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|580.717.438
|% 1,87
|
|SISE
|8,16
|511.247.928
|% 1,24
|
|THYAO
|14,38
|477.543.913
|% -1,78
|
|TUPRS
|126,90
|425.653.164
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,34
|316.073.206
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|955.952.817
|% -1,34
|
|KRDMD
|7,07
|580.717.438
|% 1,87
|
|TSKB
|1,20
|85.212.750
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|96.998.098
|% -1,38
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2878
|9,2911
|% 0,32
|
|Euro
|10,7627
|10,7670
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,7071
|12,7708
|% 0,10
|
|Frank
|9,9785
|10,0386
|% -0,15
|
|Riyal
|2,4681
|2,4805
|% 0,26
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|-6,09
|
|Altın Gr.
|526
|526
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.478
|3.530
|10,00
|
|Tam
|3.462
|3.549
|12,20
|
|Yarım
|1.673
|1.717
|5,90
|
|Çeyrek
|839
|858
|2,95
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,00
|
|B. Petrol
|85,72
|85,72
|0,88
|